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Цукерберг "обеднел" за сутки на шесть миллиардов долларов

Марк Цукерберг
09:53 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Руководитель социальной сети Facebook и миллиардер Марк Цукерберг потерял 5,1 млрд долларов из-за скандала с утечкой данных 50 млн пользователей Facebook.

Состояние Марка Цукерберга в понедельник сократилось на $6,06 млрд из-за снижения курса акций основанной им компании Facebook.

Об этом пишет "Новая газета" со ссылкой на телеканал CNBC.

Основной причиной падения акций стало появление новостей о том, что аналитическая компания Cambridge Analytica, которая изучала предпочтения избирателей в интересах кампании Дональда Трампа, использовала данные более чем 50 млн пользователей Facebook без их согласия и на основе этого разработала алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.

О сборе данных Cambridge Analytica написала газета The New York Times. Бывшие сотрудники компании рассказали, что созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью влияния на их выбор.

Несмотря на потерю более шести миллиардов, Цукерберг остался четвертым по состоянию человеком в мире. Впереди него Джефф Безос, Билл Гейтс и Уоррен Баффет.

Facebook указывала, что не имела отношения к деятельности Cambridge Analytica. Однако Европарламент объявил о намерении провести расследование в связи с информацией о характере использования личных данных пользователей.

Во вторник The New York Times со ссылкой на сотрудников компании сообщила, что глава отдела безопасности Facebook Алекс Стамос в скором времени может уйти в отставку. Поводом стали споры по поводу продвижения компанией политической рекламы во время президентских выборов в США.

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Новости мира, Facebook, Марк Цукерберг, Руководитель Facebook.
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