Трамп поздравил Путина с победой и заявил о готовности к встрече

Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в "не слишком отдаленном будущем", передает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Д.Трамп намерен провести встречу с В.Путиным, чтобы обсудить "гонку вооружений" и Северную Корею, отмечает агентство. Также планируется затронуть тему Украины и Сирии.

Кроме того, Д.Трамп заявил, что "поздравил Путина с победой на выборах".

Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Д.Трамп поздравил В.Путина с победой на президентских выборах.

В ходе разговора стороны затронули вопросы экономического сотрудничества и борьбы с терроризмом. Также лидеры обсудили сирийскую проблему и ситуацию в Украине. Д.Трамп и В.Путин выразили удовлетворение определенным снижением напряженности вокруг Корейского полуострова.

"Условлено о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учётом изменений в руководстве Госдепартамента США. Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне", - отмечает Кремль.

Кремль подчеркнул, что разговор носил конструктивный и деловой характер.