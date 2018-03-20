В США разъяснили свою позицию в отношении России

В Белом доме уверяют, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп будет сохранять жесткую позицию в отношении Российской Федерации в вопросе санкций.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге в Вашингтоне, который транслировался на сайте администрации президента США.

Она сказала, что в настоящее время нет четкой даты относительно возможной встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Нет конкретных планов, согласованных на данный момент, но мы продолжим поддерживать диалог с Россией, продолжим говорить о некоторых взаимных интересах, которые мы имеем, касается ли это Северной Кореи, Ирана и особенно, как президент подчеркнул сегодня - снижения напряжения, когда речь идет о гонке вооружений, что очевидно является важным для обоих лидеров", - сообщила Сандерс.

При этом она отметила, что Соединенные Штаты продолжат придерживаться текущей позиции в отношении РФ.

"Мы собираемся продолжать сохранять позицию, которая у нас была, и быть жесткими, когда это необходимо. В то же время мы хотим продолжать поддерживать диалог для того, чтобы мы могли работать над некоторыми темами, которые касаются обеих стран, и продолжим делать это, и в то же время продолжим быть жесткими в ряде дел, включая санкции в отношении России, восстановление нашей армии, и экспортировать энергетические ресурсы, что не хорошо для России", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

США не намерены указывать другим странам, как им следует организовывать процесс выборов, заявила во вторник в ходе брифинга представитель Белого дома Сара Сандерс

"Мы не можем указывать другим странам, как им действовать. Все, что мы знаем, это то, что Путин был избран в своей стране. И мы не можем им указывать, как им функционировать (при проведении выборов - ред). Мы можем только обращать внимание на свободу и честность выборов в нашей стране - их мы будем поддерживать и защищать на 100%", - заявила С.Сандерс, отвечая на вопрос, считает ли Белый дом российскими выборы честными и свободными.

В то же время в Белом доме уклонились от оценки выборов Президента Российской Федерации в контексте того, были ли они справедливыми.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге в Вашингтоне, который транслировался на сайте администрации президента США, "мы не должны диктовать, как другим странам функционировать".

В частности, у нее спросили, считают ли в Белом доме, что выборы президента РФ были свободными и справедливыми.

"Мы не должны диктовать, как другим странам функционировать. То, что мы знаем, Путин был избран в их стране, и это не то, что мы можем диктовать им, как им действовать. Мы можем только сосредотачиваться на свободе и справедливости наших выборов», - сказала Сандерс.

Также она отметила, что Соединенные Штаты продолжат прилагать усилия, чтобы "недобросовестные стороны не имели возможности каким-либо образом влиять на американские выборы".