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Пентагон обвинил РФ в разработке запрещенных Договором РСМД крылатых ракет

Джон Хайтен
03:45 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Россия в очередной раз пытается обойти условия Договора о сокращении ядерных ракет средней дальности.

Российская Федерация продолжает разработку крылатых ракет наземного базирования SSC-8, что происходит в нарушение её обязательств по Договору о сокращении ракет средней и малой дальности.

Об этом заявил во вторник командующий Стратегическим командованием США генерал Джон Хайтен во время слушаний в Комитете Сената по вопросам Вооруженных сил.

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"Серьезной проблемой остается нарушение Россией Договора о сокращении ядерных ракет средней дальности (РСМД) в связи с разработкою ею крылатых ракет наземного базирования SSC-8", - отметил американский генерал.

Он подчеркнул, что это является существенным несоответствием договоренностей со стороны РФ.

Хайтен также напомнил о заявлениях президента РФ по разработке шести новых систем стратегических ядерных вооружений, в том числе межконтинентальных атомных крылатых ракет, подводного дрона межконтинентального радиуса действия и маневренного гиперзвукового комплекса.

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"Заявления президента Путина не были неожиданными (для США – ред.) и лишь усиливают целенаправленную политику России в отношении разработки вооружений, предназначенных для запугивания и сдерживания США и их союзников", - отметил командующий.

В то же время, генерал Гайтен подчеркнул, что политика России продолжает быть угрожающей для безопасности в отдельных регионах мира. В этой связи он упомянул поддержку Россией вооруженных группировок на востоке Украины, "с которыми она продолжает сражаться вместе"; оккупацию и аннексию Крыма; операции на Ближнем Востоке; а также усилия, чтобы представить себя посредником в обострениях на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Командующий Стратегическим командованием США также упомянул об угрозах, которые представляют действия России в киберсфере.

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Новости мира, Генерал, Джон Хайтен, Договор РСМД, Крылатая ракета, Новости США, Пентагон, Россия, США.
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