Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Генсек Совета Европы не упомянул Крым во время поздравления Путина Генсек Совета Европы не упомянул Крым во время поздравления Путина
Новости: СМИ: Генпрокуратура и НАБУ несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого СМИ: Генпрокуратура и НАБУ несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого
Новости: Гвоздик о бое Стивенсон - Джек Гвоздик о бое Стивенсон - Джек
Новости: Ученые совершили революционное открытие для производства пива Ученые совершили революционное открытие для производства пива
X

Конгресс США рассмотрит законопроект о противодействии иностранной пропаганде

Капитолий
05:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: В Конгессе считают, что Россия и Китай активизировали усилия по оказанию влияния на общественное мнение в США.

Члены палаты представителей конгресса США Сет Мултон и Элайза Стефаник представили законопроект, предусматривающий меры, ограничивающие возможное влияние иностранных СМИ на американское общество.

"Россия и Китай активизировали усилия по оказанию влияния на общественное мнение в нашей стране, распространяют пропагандистские материалы, преследуя собственные политические цели", - говорится в заявлении С.Мултона, размещенном на его сейте.

Пентагон обвинил РФ в разработке запрещенных Договором РСМД крылатых ракет
Пентагон обвинил РФ в разработке запрещенных Договором РСМД крылатых ракетЧитать полностью

По мнению конгрессмена, для этого используются СМИ, контролируемые и финансируемые властями стран, которые они представляют.

С.Мултон заявил изданию Foreign Policy: "Россия атаковала нашу демократию в 2016 году, выборы во Франции и Германии в 2017 году, и уже распространяет дезинформацию о наших выборах 2018 года. Мы не можем спокойно наблюдать за тем, как другие издания, схожие с RT, распространяют пропаганду и подрывают нашу демократию".

В качестве одной из мер, предусмотренных законопроектом, является повышение уровня прозрачности и отчетности иностранных СМИ в области источников финансирования и их связях со своими правительствами перед американскими ведомствами и населением США, указывает Foreign Policy.

По оценке издания, требования законопроекта могут коснуться не только российских СМИ, но и китайского университета Конфуция, имеющего отделения в американских вузах, а также британской телерадиокорпорации ВВС и французской телекомпании France 24, финансируемых правительствами этих стран.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Конгресс, Новости США, Пропаганда, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Трамп предложил казнить наркодилеров Звезда "Секса в большом городе" готова стать губернатором Нью-Йорка Трамп не поздравил Путина с победой на выборах в РФ

Последние новости

Жан Рено представит в Киеве фильм "Последний шаг" Молдова вернула посла в РФ после трехмесячного перерыва Румыния озвучила свою позицию по выборам РФ в оккупированном Крыму
Сегодня читают
01 Военные технологии: в США выпущен карабин Brownells XM177 E2 (Видео)
02 Порошенко посетит саммит НАТО вопреки позиции Венгрии
03 Ученые рассказали о новом астрономическом объекте - черной звезде
04 Травмированный Неймар отложил костыли и станцевал на одной ноге (Видео)
05 В NASA завили, что США решили проблему плутония-238
Новости сегодня
06:39 Дуглас Коста: Отсутствие Неймара в сборной Бразилии - шанс для других игроков
06:38 Компания Philips сделала первый шаг по созданию аналога Wi-Fi
06:37 Авиаудар по рынку в Восточной Гуте унес жизни минимум 24 человек, много раненных
06:30 Целительные вкусные продукты для правильной детоксикации печени
06:24 Канадские политики назвали приоритетный вопрос саммита G7
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украину могут не пустить польского депутата В Украину могут не пустить польского депутата
Новости: Нацбанк разъяснил правила округления сумм в чеке Нацбанк разъяснил правила округления сумм в чеке
Новости: Украина подала заявку в ПАСЕ о дебатах по "выборам" РФ в Крыму Украина подала заявку в ПАСЕ о дебатах по "выборам" РФ в Крыму
Новости: Гугл выпустил дудл ко Дню весеннего равноденствия 2018 Гугл выпустил дудл ко Дню весеннего равноденствия 2018
Добавить комментарий
0