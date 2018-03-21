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На почтовом складе США взорвалась посылка

FedEx
07:12 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В США в штате Техас на складе FedEx взорвалась посылка, сотрудник получил ранения.

Посылка, взорвавшаяся на складе фирмы грузоперевозок FedEx недалеко от Сан-Антонио в американском штате Техас, была не единственной, в которой находилось взрывное устройство.

Взрыв произошел на сортировочном конвейере на складе в городе Шерц, один сотрудник FedEx получил ранения, передает ЕспресоТВ со ссылкой на CNN.

"Был еще один пакет, в котором, как мы считаем, также было взрывное устройство", - сказал начальник полиции Сан-Антонио Билл Макманус. По его словам, вторую посылку изъяли и направили на экспертизу.

Представитель FedEx подтвердил информацию о вторую посылку-бомбу, добавив, что компания также передала полиции "данные человека, который отправил их".

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Новости мира, FedEx, Взрыв, Взрыв посылки, Сан-Антонио, Склад FedEx, США, Техас.
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