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На почтовом складе США взорвалась посылка
Новости мира: В США в штате Техас на складе FedEx взорвалась посылка, сотрудник получил ранения.
Посылка, взорвавшаяся на складе фирмы грузоперевозок FedEx недалеко от Сан-Антонио в американском штате Техас, была не единственной, в которой находилось взрывное устройство.
Взрыв произошел на сортировочном конвейере на складе в городе Шерц, один сотрудник FedEx получил ранения, передает ЕспресоТВ со ссылкой на CNN.
"Был еще один пакет, в котором, как мы считаем, также было взрывное устройство", - сказал начальник полиции Сан-Антонио Билл Макманус. По его словам, вторую посылку изъяли и направили на экспертизу.
Представитель FedEx подтвердил информацию о вторую посылку-бомбу, добавив, что компания также передала полиции "данные человека, который отправил их".
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