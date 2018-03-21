Советники Трампа призывали его не поздравлять Путина

Группа советников президента США Дональда Трампа дала четкие рекомендации главе Белого дома о нецелесообразности его поздравлений президенту Путину в связи с переизбранием последнего на очередной срок.

Об этом сообщило во вторник центральное американское издание The Washington Post со ссылкой на источники в администрации.

"Президент Трамп не прислушался к конкретным предупреждениям своих советников по вопросам национальной безопасности, когда поздравил российского президента Владимира Путина с его переизбранием во вторник", - сообщил чиновник, осведомленный в ситуации.

Он также отметил, что в информационном брифинге главе Белого дома в одном из разделов было указано большими буквами "НЕ ПРИВЕТСТВОВАТЬ".

Кроме того, когда уже было принято решение звонить российскому президенту, Трамп также решил проигнорировать тезисы, подготовленные его помощниками, которые осуждали Путина в связи с недавним отравлением бывшего российского шпиона в Соединенном Королевстве мощной нервно-паралитическим веществом.

После общения по телефону президент Трамп назвал разговор с Путиным "очень хорошей", вызвав волну нового критицизма на фоне расследования дела о вмешательстве России в выборы в США и контактов кампании Трампа с российскими чиновниками. Хозяин Белого дома сказал журналистам, что выразил свои добрые пожелания Путину в связи с его новым шестилетним сроком, а также обсудил ситуацию в Сирии и Северной Корее.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила журналистам, что дело Скрипаля не обсуждалась во время общения президентов.

"Мы, наверное, встретимся в недалеком будущем", - сказал Трамп после разговора с Путиным, хотя Сандерс отметила, что пока ничего не планируется.