США признали отсутствие защиты от гиперзвукового оружия

Глава Стратегического командования ВВС США генерал Джон Хайтен описал мрачный сценарий противостояния американских вооруженных сил новому поколению высокоскоростного оружия, которое разрабатывается Россией и Китаем. Об этом сообщает Голос Америки.

"У нас нет средств обороны, способных исключить применение подобного оружия против нас", – заявил Дж.Хайтен. Это значит, что, по крайней мере сейчас, США приходится полагаться на средства сдерживания этого так называемого гиперзвукового оружия, сказал он.

"Гиперзвуковая угроза – это система, которая сначала ведет себя, как баллистическая, и вы рассматриваете ее, как баллистическую ракету, но потом она меняет траекторию и летит скорее как крылатая ракета или самолет. Она выходит в нижнее космическое пространство, после чего немедленно снижается и летит на одном уровне", - пояснил генерал. По словам Дж.Хайтена, в этот момент ракета летит с очень высокой скоростью, поэтому она и называется гиперзвуковой. "Россия и Китай прилагают активные усилия для разработки гиперзвукового оружия. Мы следим за тем, как они испытывают такое оружие", - добавил он. Дж.Хайтен, который ранее называл Россию "самой значительной угрозой" США, подчеркнул необходимость добавления нового типа ядерных вооружений в американский арсенал.

"Я целиком и полностью согласен с необходимостью создания маломощного ядерного оружия", - заявил он, имея в виду запрос Пентагоном средств на создание маломощной боеголовки для установки на баллистических ракетах подводного базирования. "Такой потенциал является оружием сдерживания в ответ на угрозу, в особенности со стороны России. Президент Путин еще в апреле 2000 года объявил, что российская доктрина будет предусматривать применение маломощного ядерного оружия на поле боя", - отметил генерал. Выступление Дж.Хайтена предшествовало заявлению президента США Дональда Трампа о его планах "встретиться в не столь отдаленном будущем" с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить международную гонку вооружений.