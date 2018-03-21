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США признали отсутствие защиты от гиперзвукового оружия

Гиперзвуковое оружие
09:14 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: США приходится полагаться на средства сдерживания этого так называемого гиперзвукового оружия.

Глава Стратегического командования ВВС США генерал Джон Хайтен описал мрачный сценарий противостояния американских вооруженных сил новому поколению высокоскоростного оружия, которое разрабатывается Россией и Китаем. Об этом сообщает Голос Америки.

"У нас нет средств обороны, способных исключить применение подобного оружия против нас", – заявил Дж.Хайтен. Это значит, что, по крайней мере сейчас, США приходится полагаться на средства сдерживания этого так называемого гиперзвукового оружия, сказал он.

"Гиперзвуковая угроза – это система, которая сначала ведет себя, как баллистическая, и вы рассматриваете ее, как баллистическую ракету, но потом она меняет траекторию и летит скорее как крылатая ракета или самолет. Она выходит в нижнее космическое пространство, после чего немедленно снижается и летит на одном уровне", - пояснил генерал. По словам Дж.Хайтена, в этот момент ракета летит с очень высокой скоростью, поэтому она и называется гиперзвуковой. "Россия и Китай прилагают активные усилия для разработки гиперзвукового оружия. Мы следим за тем, как они испытывают такое оружие", - добавил он. Дж.Хайтен, который ранее называл Россию "самой значительной угрозой" США, подчеркнул необходимость добавления нового типа ядерных вооружений в американский арсенал.

"Я целиком и полностью согласен с необходимостью создания маломощного ядерного оружия", - заявил он, имея в виду запрос Пентагоном средств на создание маломощной боеголовки для установки на баллистических ракетах подводного базирования. "Такой потенциал является оружием сдерживания в ответ на угрозу, в особенности со стороны России. Президент Путин еще в апреле 2000 года объявил, что российская доктрина будет предусматривать применение маломощного ядерного оружия на поле боя", - отметил генерал. Выступление Дж.Хайтена предшествовало заявлению президента США Дональда Трампа о его планах "встретиться в не столь отдаленном будущем" с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить международную гонку вооружений.

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Новости мира, Гиперзвуковое оружие, Китай, Пентагон, Россия, США.
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