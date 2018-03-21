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В США отменяют авиарейсы

Снежная буря
11:09 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: В ожидании снежной бури авиакомпании заблаговременно отменили более 3 тыс. рейсов в аэропортах северо-восточных штатов.

Почти 40 см снега ожидаются в Нью-Йорке в среду - на город обрушится уже четвертый за последние три недели ураган из Атлантики, и авиакомпании заблаговременно отменили более 3 тыс. рейсов в аэропортах северо-восточных штатов. По данным FlightAware, в международных аэропортах Ла-Гуардия и Ньюарк на 21 марта отменены более двух третей рейсов, в аэропорту имени Джона Кеннеди - около половины. Также пострадают Филадельфия, Бостон, Вашингтон и округ Колумбия.

Многие авиакомпании, включая American, Delta, United и JetBlue, разрешили обмен билетов на отмененные рейсы без штрафа с переносом даты вылета до 25 марта, после этой даты пассажирам придется доплачивать за обмен. Температура может опуститься немного ниже нуля, ожидаются порывы ветра до 40-45 миль в час (18-20 м/с), пишет The New York Post. Возможно подтопление прибрежных районов.

"Все должны подготовиться, потому что нас ждет непредсказуемая погода, - заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на пресс-конференции в штабе по ликвидации чрезвычайных ситуаций. - Официально это первый день весны. А я вынужден рассказывать вам, что грядет большой снежный шторм. Никогда не верьте суркам".

Знаменитый сурок по кличке Фил из американского города Панксатони 2 февраля предсказал жителям США еще шесть холодных зимних недель, но этот период должен был завершиться 16 марта. Однако американские метеорологи предупреждают, что о завершении зимы пока говорить рано. Все публичные школы в Нью-Йорке и окрестностях в среду будут закрыты. В штате Нью-Джерси объявлена чрезвычайная ситуация, в среду действует запрет на перемещение коммерческого транспорта.

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Новости мира, Авиакомпании, Авиарейсы, Отмена, Снежная буря, США.
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