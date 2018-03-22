В телефоне "техасского подрывника" нашли видеопризнание

Подозреваемый в серии взрывов в американском Остине 23-летний Марк Кондитт, который взорвал себя во время задержания, оставил в своем мобильном телефоне "видеопризнание". Об этом заявили в полиции, сообщает "Радио Свобода".

"Мужчина, который подорвался, когда к нему приблизились правоохранители, оставил в своем мобильном телефоне "видеопризнание" во взрывах", - идет речь в сообщении. В полиции охарактеризовали видео как "протест молодого человека с очень серьезными проблемами". Впрочем, по мнению правоохранителей, в ролике не было признаков, которые бы указывали на терроризм.

2 марта в Остине взорвались четыре пакета, в результате взрывов погибли по меньшей мере два человека, еще четверо были ранены. Пятая посылка взорвалась на складе фирмы грузоперевозок FedEx поблизости Сан-Антонио в Техасе 20 марта. В поисках подозреваемого участвовали сотни полицейских и агентов ФБР. Ночью 21 марта подозреваемый взорвал себя в машине, когда полиция пыталась его задержать. Его личность установлена - это 23-летний Марк Энтони Кондитт. Он был безработным военным ветераном.