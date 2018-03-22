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Трамп вводит пошлины на импорт из Китая на $60 млрд

Дональд Трамп
20:02 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: США введут пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $50 млрд в год.

Президент США Дональд Трамп в четверг поручит торговому представителю Роберту Лайтхайзеру обеспечить введение пошлин на импорт китайских товаров стоимостью $50 млрд в год, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме.

Власти США неоднократно обвиняли КНР в краже интеллектуальной собственности, и Д.Трамп неоднократно обещал принять самые жесткие меры.

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Р.Лайтхайзер и его ведомство должны будут подготовить перечень китайских товаров, на которые будут распространены пошлины США, в течение 15 дней.

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Новости мира, Дональд Трамп, Китай, КНР, США.
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