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Трамп сделал первый шаг к торговой войне с Китаем

Дональд Трамп
04:10 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: США ответили на "дискриминационную" торговую политику Китая.

Президент США Дональд Трамп подписал Меморандум относительно действий Соединенных Штатов в ответ на "дискриминационную" торговую политику Китая в отношении США.

Церемония утверждения документа состоялась в четверг в Белом доме.

"Торговый представитель должен принять все необходимые меры в соответствии с разделом 301 Закона (19 U. S. C. 2411) для противостояния действию, политике и практике Китая, которые являются необоснованными или дискриминационными, а также притесняют или ограничивают торговлю Соединенных Штатов", - отмечается в тексте документа.

Торговый представитель также должен рассмотреть вопрос, должны ли такие действия включать повышение тарифов на товары из Китая, отмечается в Меморандуме.

Президент обязал торгпреда также объявить список продукции, на которую планируется повысить тарифы, в течение 15 дней с даты публикации Меморандума. На него также возлагается обязанность разрешения споров в рамках ВТО, прежде всего, что касается "дискриминационной практики лицензирования Китая".

При этом предусматривается ограничение инвестиций Китая в экономику Соединенных Штатов "в отраслях или технологиях, которые считаются важными для США".

Через 60 дней действия Меморандума торговый представитель США должен отчитаться о достигнутом прогрессе в продвижении положений документа.

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Новости мира, Дональд Трамп, Китай, Меморандум, США.
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