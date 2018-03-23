У Трампа новый советник по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп объявил об отставке своего советника по вопросам национальной безопасности генерала Герберта Макмастера, на замену которому придет опытный дипломат Джон Болтон.

Об этом глава Белого дома сообщил в четверг вечером на своей официальной странице в Twitter.

"Рад объявить, что с 9 апреля 2018 года посол Джон Болтон станет моим новым советником по вопросам национальной безопасности. Я очень благодарен за службу генералу Герберту Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и всегда будет оставаться моим другом. Официальная передача полномочий состоится 9 апреля", - написал глава Белого дома.

Джон Болтон – дипломат с опытом, сторонник консервативных взглядов. На протяжении периода с августа 2005 по декабрь 2006 года возглавлял Постоянное представительство США при ООН.

Информация о намерениях президента Трампа заменить советника по вопросам национальной безопасности уже появлялась в течение нескольких месяцев в американских медиа со ссылкой на источники в администрации.

Напомним, несколько недель назад глава Белого дома уволил Государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, которого должен заменить на этой должности после процедуры утверждения в Сенате нынешний глава ЦРУ Майк Помпео.

Для назначения советников президента кандидаты не нуждаются в утверждении в американском Конгрессе.