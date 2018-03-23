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Трамп подписал бюджет на 2018 год

Дональд Трамп
20:04 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональд Трамп подписал закон о бюджете США, несмотря на несогласие с рядом его положений.

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон о бюджете США на 2018 финансовый год.

"Так как это касается национальной безопасности, я подписал этот закон о бюджете. В нем много вещей, которыми я недоволен", - заявил Д.Трамп.

Он предупредил, что в будущем не будет подписывать бюджеты, в которых будет содержаться так много положений, с которыми он не согласен.

Президент США отметил, что бюджет позволит значительно усилить оборону США и "дать армии корабли, самолеты, подлодки, в которых она так нуждается".

В частности, он отметил, что США "строят подлодки, аналогов которым в мире нет".

Д.Трамп упомянул, что Демократическая партия противостояла повышению расходов на оборону.

Ранее бюджет получил одобрение обеих палат Конгресса США.

Если бы Д.Трамп не подписал закон, это привело бы к приостановке работы правительства США. Закон предусматривает финансирование правительства вплоть до 30 сентября 2018 года.

Д.Трамп в пятницу утром опубликовал сообщение в "Твиттере", в котором он заявил, что рассмотрит возможность наложить вето на законопроект о бюджете. Трамп выразил недовольство тем, как в бюджете прописаны вопросы иммиграции и строительства стены на границе с Мексикой.

Итоговая версия бюджета предполагает расходы на сумму $1,3 трлн, в том числе $700 млрд на оборону - на $80 млрд больше, чем в прошлом году.

При этом законопроект не включает в себя положения по "Программе отложенных действий" в отношении детей мигрантов (DACA), в нем также урезаны средства на меры в области пограничной безопасности, которые продвигал президент Д.Трамп. На дополнительные меры выделено $1,6 млрд вместо запрошенных президентом $25 млрд.

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Новости мира, Бюджет США, Бюджет США 2018, Дональд Трамп, США.
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