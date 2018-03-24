Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко благодарен США за увеличение средств на поддержку Украины Порошенко благодарен США за увеличение средств на поддержку Украины
Новости: Тимошенко прокомментировала арест Савченко Тимошенко прокомментировала арест Савченко
Новости: Слова Шевченко после матча с Саудовской Аравией Слова Шевченко после матча с Саудовской Аравией
Новости: Ученые объяснили уникальную живучесть тараканов Ученые объяснили уникальную живучесть тараканов
X

Утвержденный бюджет США предусматривает новые санкции для России

США и РФ
07:22 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Подписаный Трампом бюджет США содержит новые санкции против России.

Закон о бюджетном финансировании, подписанный в пятницу, 23 марта, президентом США Дональдом Трампом, содержит ряд новых ограничений в отношении России, а также увеличивает Фонд противодействия российскому влиянию.

Об этом говорится в материале американского издания The Daily Beast.

"В массивном законе о бюджетных расходах на сумму $1,3 трлн, который Конгресс согласовал на этой неделе, спрятаны новые суровые наказания против России, что, как утверждают законодатели и помощники, является месседжем президенту Дональду Трампу, чтобы он пересмотрел свою мягкую позицию в отношении Москвы", - отмечает издание.

Закон, который Трамп долго ждал на подпись "включает ограничения, которые запрещают многим правительственным учреждениям иметь финансовые или другие отношения с Кремлем и его сторонниками". В частности, как уточняется в публикации, федеральным агентствам США запрещается заключать новые контракты или договоренности с представителями РФ. Кроме того, документ предусматривает увеличение Фонда противодействия российскому влиянию на 150% по сравнению с прошлым финансовым годом – до $205 млн.

Члены Конгресса как от Республиканской, так и Демократической партий рассматривают эти положения в качестве возможности закрепить новые ограничения против режима Владимира Путина. Зато, остается загадкой, кто именно из законодателей внес эти изменения в закон, который насчитывает 2232 страницы.

Многие члены Конгресса, а также источники на Капитолийском холме, которые представляют обе партии, заявили, что новые финансовые барьеры для России являются "одновременно надежными и существенными, и были разработаны с учетом того, что Россия продолжает агрессию в странах Восточной Европы и Ближнего Востока". Кроме того, в Конгрессе приняли во внимание сообщения разведки, что Кремль пытается вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс в этом году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Бюджет США, Дональд Трамп, Санкции РФ, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

У Трампа новый советник по нацбезопасности Трамп сделал первый шаг к торговой войне с Китаем Трамп вводит пошлины на импорт из Китая на $60 млрд

Последние новости

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2018: все знаки зодиака Ломаченко назвал лучшего спарринг-партнера Новые авиаудары в Сирии: погибли более 30 мирных жителей
Сегодня читают
01 Уехавший из Украины конструктор завода Zbroyar представил новую винтовку (Видео)
02 Новейшие украинские автобусы засветились в Польше (Видео)
03 Украина - Саудовская Аравия: 1:1: события матча (Видео)
04 Суд арестовал Савченко на два месяца
05 Кличко рассказал о своих политических амбициях
Новости сегодня
08:10 Melovin поделился в Instagram снимками из новой фотосессии
07:58 Ибрагимович: Если захочу, то поеду на чемпионат мира
07:56 Болезни ног: как эффективно лечить суставы с помощью капустных листьев
07:55 Непривычная Голландия: великолепные ретро-снимки Амстердама (Фото)
07:47 Французская полиция задержала женщину, связанную с преступником
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сборная Украины сыграла вничью с Саудовской Аравией Сборная Украины сыграла вничью с Саудовской Аравией
Новости: Суд арестовал Савченко на два месяца Суд арестовал Савченко на два месяца
Новости: Макрон озвучил новые подробности о теракте во французском Требе Теракт во французском Требе: новые подробности
Новости: Рецепт дня: мясной рулет с овощами и сыром Рецепт дня: мясной рулет с овощами и сыром
Добавить комментарий
0