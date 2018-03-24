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Трамп обдумывает рекомендации выслать из США дипломатов РФ

Дональд Трамп
10:23 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Совет по нацбезопасности рекомендует Трампу выслать российских дипломатов.

Совет по нацбезопасности США рекомендует президенту Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации телеканала, Трамп обдумывает подобное решение и ещё не определился, сколько дипоматив покинут США.

"Если президент решит выслать дипломатов РФ, то это вероятно, произойдет в начале следующей недели", - заявляет источник.

Как известно, 4 марта в британском Солсбери отравили экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего и на британские спецслужбы, а также его дочь Юлию.

Страны ЕС считают крайне вероятным, что ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля лежит на России.

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Новости мира, Дональд Трамп, Отравление Скрипаля, РФ, Совет по нацбезопасности США, США.
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