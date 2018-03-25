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"Марш против оружия" в Нью-Йорке: активистов вышел поддержать Пол Маккартни
Новости мира: Бывший участник группы Beatles, легендарный музыкант Пол Маккартни присоединился в Нью-Йорке к акции "Марш за наши жизни".
В Нью-Йорке к акции "Марш за наши жизни" (March for our lives) присоединился бывший участник группы Beatles Пол Маккартни. Как отмечает CNN, музыкант вышел на марш в память о своем друге Джоне Ленноне, застреленного убийцей почти сорок лет назад.
"Это то, что мы можем сделать, поэтому я здесь, чтобы сделать это", - заявил Маккартни.
Издание отметило, что митинг проходил недалеко от места, где в 1980 году был застрелен Леннон.
"Марш за нашу жизнь": в США прошла многотысячная демонстрация
Напомним, в десятках американских городов прошли акции протеста под названием March For Our Lives ("Марш за наши жизни") под лозунгами необходимости ограничения оборота оружия в США, акция в Нью-Йорке стала одной из крупнейших.
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