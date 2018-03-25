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"Марш против оружия" в Нью-Йорке: активистов вышел поддержать Пол Маккартни

Пол Маккартни
11:37 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Бывший участник группы Beatles, легендарный музыкант Пол Маккартни присоединился в Нью-Йорке к акции "Марш за наши жизни".

В Нью-Йорке к акции "Марш за наши жизни" (March for our lives) присоединился бывший участник группы Beatles Пол Маккартни. Как отмечает CNN, музыкант вышел на марш в память о своем друге Джоне Ленноне, застреленного убийцей почти сорок лет назад.

"Это то, что мы можем сделать, поэтому я здесь, чтобы сделать это", - заявил Маккартни.

 

Издание отметило, что митинг проходил недалеко от места, где в 1980 году был застрелен Леннон.

"Марш за нашу жизнь": в США прошла многотысячная демонстрация

Напомним, в десятках американских городов прошли акции протеста под названием March For Our Lives ("Марш за наши жизни") под лозунгами необходимости ограничения оборота оружия в США, акция в Нью-Йорке стала одной из крупнейших.

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Новости мира, Акция "Марш за наши жизни", Нью-Йорк, Пол Маккартни, Экс- участник группы Beatles.
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