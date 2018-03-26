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Пилот чудом избежал крушения, запечатлев этот процесс на камеру (Видео)

Пилот чудом избежал крушения, запечатлев этот процесс на камеру (Видео)
06:08 Сегодня Телеграф
Medialeaks
Фото: Medialeaks

Новости мира: Пилоту Чаду Барберу пришлось менять лётную программу прямо на ходу и практиковать выход из пике.

Американский пилот-любитель Чад Барбер практиковался в выполнении бочек, петель и других пилотажных трюков на своём красном биплане (самолёте с двойными крыльями) Pitts над Корал-Спрингс, штат Флорида, рассказывает Caters News в описании к опубликованному 21 марта видео.

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Но очень скоро ему пришлось применить свои пилотажные навыки на практике: во время выполнения очередной фигуры пилотажа у самолёта отказал двигатель.

Биплан Барбера накренился носом вниз и начал резко терять высоту. Не оставляя попыток перезапустить отказавший двигатель, пилот вытащил самолёт из падения, развернул в сторону от городских строений и начал планировать к взлётной полосе, готовясь к жёсткому приземлению.

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Но к счастью, всё обошлось — после почти 45 секунд планирования пилоту удалось перезапустить двигатель. Увидев, что жёсткой посадки удастся избежать, Барбер выпустил радостный вопль.

В интервью Daily Mail пилот рассказал, что сразу понял, что именно пошло не так.

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"Всё это случилось из-за того, что я израсходовал слишком много топлива и в двигатель перестало поступать достаточное для работы количество. Сначала я отказался верить в происходящее: двигатель и раньше «плевался», но никогда не отказывал", - сказал Барбер. 

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Он добавил, что смог справиться с ситуацией во многом благодаря своему опыту: на сайте собственной авиакомпании Barber Aviation пилот рассказывает, что активно занимается аэробатикой (демонстрационными полётами с фигурами высшего пилотажа) и принимает участие в соревнованиях по всему миру.

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Новости мира, Авиация, Видео, Крушение, Пике, Самолет, Чад Барбер.
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