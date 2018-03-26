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Экс-вице-президент пожалел о словах про драку с Трампом

Джо Байден
07:30 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Джо Байден пожалел о своих словах про драку с Дональдом Трампом в школе

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что жалеет о своем выпаде в адрес президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Hill.

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Ранее Байден признался, что поколотил бы Трампа, будь они в старшей школе. После этого президент в твиттере назвал бывшего вице-президента "сумасшедшим" и добавил, что сам бы побил Байдена.

"Мне не стоило говорить этого. Мне не стоило снова заводить речь об этом, потому что я не хочу оказаться в центре внимания вместе с этим парнем", - сказал Байден.

По данным портала, источники в окружении бывшего вице-президента отмечали, что Байден не планировал провоцировать Трампа, а просто "не смог ничего с собой поделать".

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Новости мира, Джо Байден, Дональд Трамп, США.
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