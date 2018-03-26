Трамп не боится войны с Китаем

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что президент США Дональд Трамп не собирается отступать и не боится торговой войны с Китаем.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы собираемся продолжить работу над введением пошлин. Мы работаем над этим", - заявил Мнучин.

По его словам, Трамп сказал: "Мы не боимся торговой войны, это не наша цель".

Недавно Трамп подписал распоряжение, согласно которому офис торгового представителя США и Минфин в ближайшее время должны представить план введения новых тарифов и пошлин на товары из Китая. Пошлины коснутся импорта на 60 млрд долл.