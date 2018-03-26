Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В НАТО считают, что боевой опыт украинцев не имеет аналогов в мире В НАТО считают, что боевой опыт украинцев не имеет аналогов в мире
Новости: СМИ: Путин готов на уступки в вопросе Донбасса СМИ: Путин готов на уступки в вопросе Донбасса
Новости: Месси выбрал Неймару новый клуб Месси выбрал Неймару новый клуб
Новости: Интересные факты о самых ярких звездах на небосклоне Интересные факты о самых ярких звездах на небосклоне
X

Трамп не боится войны с Китаем

Минфин США
07:36 Сегодня Телеграф
112.ua

Новости мира: Офис торгового представителя США и Минфин в ближайшее время должны представить план введения новых тарифов и пошлин на товары из Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что президент США Дональд Трамп не собирается отступать и не боится торговой войны с Китаем.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы собираемся продолжить работу над введением пошлин. Мы работаем над этим", - заявил Мнучин.

По его словам, Трамп сказал: "Мы не боимся торговой войны, это не наша цель".

Недавно Трамп подписал распоряжение, согласно которому офис торгового представителя США и Минфин в ближайшее время должны представить план введения новых тарифов и пошлин на товары из Китая. Пошлины коснутся импорта на 60 млрд долл.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Дональд Трамп, Китай, КНР, Минфин США, Стивен Мнучин, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Трамп обдумывает рекомендации выслать из США дипломатов РФ Генерал США обвинил РФ в оружейной поддержке "Талибана" Утвержденный бюджет США предусматривает новые санкции для России

Последние новости

Лего наяву: проект об эстетике домов, в которых живут и страдают мексиканцы (Фото) Экс-вице-президент пожалел о словах про драку с Трампом Гандболистки сборной Украины проиграли швейцаркам в квалификации Евро-2018
Сегодня читают
01 Озвучена предварительная причина смертоносного пожара в ТЦ Кемерово
02 В США на пляж выбросило тело загадочного существа
03 Немецкий оружейник Steambow представил боевой арбалет Bulldog 400 (Видео)
04 Ученые выяснили, в каких странах нет ни одного комара
05 МИД Польши: Мы не хотим выбирать Украине героев
Новости сегодня
08:37 Обрадовался в Twitter смерти полицейского: во Франции арестован политик
08:34 Реальное племя, которое живет по законам джунглей (Фото)
08:30 Экс-игрок "Шахтера": С бразильцами "горняков" мы не любили друг друга
08:27 Задержанный экс-глава Каталонии ожидает суда в Германии
08:11 Две женщины погибли в результате схода лавины в горах Франции
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина вошла в тройку самых дешевых стран для жизни Украина вошла в тройку самых дешевых стран для жизни
Новости: Савченко будет подавать аппеляцию на решение суда об аресте Савченко подаст аппеляцию на решение суда
Новости: Турция испытала собственные баллистические ракеты Турция испытала собственные баллистические ракеты
Новости: Рецепт дня: пышные и нежные венские вафли в электровафельнице Рецепт дня: пышные и нежные венские вафли в электровафельнице
Добавить комментарий
0