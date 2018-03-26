https://telegraf.com.ua/files/2018/03/p_02849281-150x90.jpg Мир, США https://telegraf.com.ua/mir/usa/3976572-tramp-ne-boitsya-voynyi-s-kitaem.html
Трамп не боится войны с Китаем
07:36 Сегодня Телеграф
112.ua
Новости мира: Офис торгового представителя США и Минфин в ближайшее время должны представить план введения новых тарифов и пошлин на товары из Китая.
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что президент США Дональд Трамп не собирается отступать и не боится торговой войны с Китаем.
Об этом сообщает Reuters.
"Мы собираемся продолжить работу над введением пошлин. Мы работаем над этим", - заявил Мнучин.
По его словам, Трамп сказал: "Мы не боимся торговой войны, это не наша цель".
Недавно Трамп подписал распоряжение, согласно которому офис торгового представителя США и Минфин в ближайшее время должны представить план введения новых тарифов и пошлин на товары из Китая. Пошлины коснутся импорта на 60 млрд долл.
Telegraf.com.ua