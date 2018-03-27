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В Белом доме не исключают новых санкций против РФ

РФ-США
07:52 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: korrespondent.net

Новости мира: В администрации Белого дома не исключают новых санкций против окружения Путина.

В администрации президента США Дональда Трампа не исключают возможности введения санкций против близкого окружения Владимира Путина с целью увеличения давления на Кремль в связи с его внешней агрессией против США и союзников.

С соответствующим заявлением выступил в понедельник заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

"Соединенные Штаты уже ввели санкции против ключевых российских олигархов в ответ на вмешательство в (президентские – ред.) выборы в 2016 году", - напомнил представитель Белого дома.

Отвечая на уточняющий вопрос относительно новых санкций, Шах заметил: "Я бы не исключал бы любого возможного действия". Однако, по его словам, президент не сигнализирует о своих намерениях.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома также сообщил, что президент Трамп готов к продолжению диалога с российским руководством по отдельным вопросам, в том числе по борьбе с терроризмом и другим темам, вызывающих общую озабоченность. В этой связи Шах отметил, что "мяч находится на российской стороне".

В то же время, по его словам, в администрации пока не имеют "никаких анонсов относительно возможной встречи (глав государств – ред.) или любых саммитов".

Как сообщалось, в понедельник администрация президента Трампа приняла решение о высылке 60 россиян, которые занимаются разведывательной деятельностью под дипломатическим прикрытием в США.

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Новости мира, Белый дом, Кремль, Россия, Санкции, Санкции против РФ.
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