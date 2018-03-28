Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Китай транспортировал в Украину асфальтовый завод Китай транспортировал в Украину асфальтовый завод
Новости: Пентагон назвал Путина ответственным за смерть Скрипаля Пентагон назвал Путина ответственным за смерть Скрипаля
Новости: "Каждый матч остается в сердце": Ротань - о игре против Японии "Каждый матч остается в сердце": Ротань - о игре против Японии
Новости: Ученые впервые наблюдали детоубийство у косаток Ученые впервые наблюдали детоубийство у косаток
X

США выразили соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Пожар в ТЦ Кемерово
04:43 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Госдеп США выразил соболезнования российскому народу в связи с смертоносным пожаром в ТЦ Кемерово.

Госдеп США выразил соболезнования семьям жертв, а также пострадавшим от пожара в торговом центре Кемерово, подчеркнув, что стоит вместе с российским народом, однако не с правительством РФ, которое стремится подорвать западные ценности.

С соответствующим заявлением выступила во вторник пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науерт.

Сгоревший ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово: вид сверху и изнутри (Фото)
Сгоревший ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово: вид сверху и изнутри (Фото)Читать полностью

"Мы выражаем соболезнования российскому народу в связи с ужасной трагедией, перед которой они оказались сейчас. Трагедия, что произошла в торговом центре в Кемерове. Как мать я даже не могу себе представить боль, которую там отбывают люди", - отметила Науерт.

Она проинформировала, что посол США в России Джон Хантсман во вторник посетил церковь в Москве для того, чтобы помолиться за всех, кто пострадал во время трагедии в Кемерово.

"Это человеческая трагедия, и наши сердца – с российским народом", - отметила представитель Госдепа.

В то же время она констатировала, что отношения США с российским правительством на нынешнем этапе являются сложными. В этом Науерт она напомнила о решении США в понедельник выслать 60 оперативников российской разведки, которые были аккредитованы в Соединенных Штатах как российские дипломаты, а также о прекращении работы генконсультва РФ в Сиэтле.

"Президент (Трамп – ред.) лично подписал это распоряжение для того, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую солидарность с Соединенным Королевством после того, как Россия применила боевую химическое вещество нервно-паралитического действия для атаки против британского гражданина и его дочери", - отметила Науерт.

Она подчеркнула, что решение США и союзников создали "серьезные последствия для России из-за продолжения им нарушать Международное право".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, "Зимняя вишня", Госдеп, Жертвы, Новости США, Пожар в Кемерово, Пожар в торговом центре, Россия, США, Торговый центр "Зимняя вишня", Хизер Науэрт.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Пилот чудом избежал крушения, запечатлев этот процесс на камеру (Видео) Трамп заявил, что легко найдет адвокатов для "российского" дела "Марш против оружия" в Нью-Йорке: активистов вышел поддержать Пол Маккартни

Последние новости

Будни пещерного человека: шедевральная подборка доисторического юмора Тайна в ее глазах: селфи прекрасных женщин в зеркалах (Фото) Одесская ОГА попросит Кабмин выделить 117 млн на ремонт аварийных дамб на Дунае
Сегодня читают
01 Почему потопить авианосец - сверхсложная задача (Видео)
02 Япония - Украина: видео голов и обзор матча
03 Украина U-19 оформила эпический камбэк против Румынии и вышла на Евро
04 За трансферы в "Динамо" теперь будет отвечать Красников
05 "Надо научиться не пропускать": Шевченко - о матче против Японии
Новости сегодня
05:48 Утренняя порция позитива: веселые анекдоты 28 марта
05:21 Роскошь и мощь: самые дорогие автомобили 2018 года (Фото)
04:43 Этот невероятный стеклянный дом, вызовет у вас эстетический восторг (Фото)
03:24 Президента Чехии обвинили в госизмене
03:16 Могерини призвала к сохранности мира в Косово
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Генсек НАТО обнародовал решение по России Генсек НАТО обнародовал решение по России
Новости: Посольство РФ отреагировало на высылку Украиной российских дипломатов Посольство РФ отреагировало на высылку дипломатов
Новости: "Газпром" отказался выполнить решения Стокгольмского арбитража "Газпром" не будет поставлять газ в Украину
Новости: Самые привлекательные и популярные женщины-телеведущие мировых СМИ (Фото) Самые привлекательные и популярные женщины-телеведущие мировых СМИ (Фото)
Добавить комментарий
0