США выразили соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Госдеп США выразил соболезнования семьям жертв, а также пострадавшим от пожара в торговом центре Кемерово, подчеркнув, что стоит вместе с российским народом, однако не с правительством РФ, которое стремится подорвать западные ценности.

С соответствующим заявлением выступила во вторник пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науерт.

"Мы выражаем соболезнования российскому народу в связи с ужасной трагедией, перед которой они оказались сейчас. Трагедия, что произошла в торговом центре в Кемерове. Как мать я даже не могу себе представить боль, которую там отбывают люди", - отметила Науерт.

Она проинформировала, что посол США в России Джон Хантсман во вторник посетил церковь в Москве для того, чтобы помолиться за всех, кто пострадал во время трагедии в Кемерово.

"Это человеческая трагедия, и наши сердца – с российским народом", - отметила представитель Госдепа.

В то же время она констатировала, что отношения США с российским правительством на нынешнем этапе являются сложными. В этом Науерт она напомнила о решении США в понедельник выслать 60 оперативников российской разведки, которые были аккредитованы в Соединенных Штатах как российские дипломаты, а также о прекращении работы генконсультва РФ в Сиэтле.

"Президент (Трамп – ред.) лично подписал это распоряжение для того, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую солидарность с Соединенным Королевством после того, как Россия применила боевую химическое вещество нервно-паралитического действия для атаки против британского гражданина и его дочери", - отметила Науерт.

Она подчеркнула, что решение США и союзников создали "серьезные последствия для России из-за продолжения им нарушать Международное право".