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США продлили связанные с кибератаками санкции против РФ

Санкции
06:55 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости мира: Речь идет о распоряжении президента Барака Обамы №13694, вводившего санкции против лиц РФ, причастных к киберактивности.

Президент США Дональд Трамп во вторник продлил действие санкций, введенных против России в 2015 году, при президентстве Барака Обамы, за подрывную деятельность против РФ США в киберсфере.

Текст указа обнародован на официальной странице Белого дома.

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"Эта существенная вредная активность, связанная с киберпреступностью, продолжает создавать необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. По этой причине чрезвычайная ситуация в стране, объявленная 1 апреля 2015 года, должна продолжать свое действие после 1 апреля 2018 года", - отмечается в распоряжении.

Таким образом, Дональд Трамп продолжил на следующий годовой срок действие распоряжения президента Обамы 13694, которое вводило санкции против лиц, причастных к киберактивности, и угрожавших национальной безопасности США.

Напомним: в декабре 2016 года в дополнение к этим ограничениям было издано распоряжение президента 13757, которое расширило список санкций против России. В том числе, были высланы 35 представителей РФ, которые проводили шпионскую деятельность под дипломатическим прикрытием, а также закрыты два дипломатических учреждения РФ на территории США.

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Новости мира, Дональд Трамп, Кибератака, Новости США, Россия, Санкции, США.
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