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США нанесли первый авиаудар по "Аль-Каиде" в Ливии

ВВС США
02:41 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Пентагон объявил об уничтожении одного из главарей "Аль-Каиды" в Ливии.

Вооруженные силы США осуществили первый авиаудар по ячейками террористической группировки аль-Каида в Ливии, ликвидировав одного из высокопоставленных главарей террористов.

Об этом сообщил в среду американский телеканал CNN со ссылкой на Командование американских сил в Африке.

"Это первый, меткий авиаудар, который нанесли США по ячейкам Аль-Каиды", - заявил представитель командования Робин Мак.

При этом уточняется, что операция была проведена в минувшую субботу в районе населенного пункта Убари в Ливии.

"Были убиты двое террористов аль-Каиды, в том числе Мусса Абу Давуд, который был высокопоставленным представителем аль-Каиды в странах Исламского Магриба (AQIM)",- говорится в сообщении. AQIM является местным филиалом Аль-Каиды в регионе Северной Африки.

Давуд проводил обучение новобранцев организации в Ливии для проведения терактов в регионе, обеспечивал материально-техническую поддержку, финансирование и поставки оружия для ячейки AQIM.

Как отметили в Командовании американских сил в Африке, авиаудар был проведен в координации с ливийским правительством. По оценкам американских военных, мирные жители во время операции не пострадали.

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Новости мира, Авиаудар, Аль-Каида, Ливия, Пентагон, США.
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