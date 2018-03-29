СМИ: В окружении Трампа нашли возможного агента РФ

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера выявило связь бывшего чиновника в кампании Д. Трампа Река Гейтса, который также был бизнес-партнером Пола Манафорта, с экс-представителем российской разведки во время президентской кампании. Об этом говорится в материале американского информагентства Reuters.

"Связь между Гейтсом и бывшим сотрудником разведки, указанным в документах как "лицо А", поданных вечером во вторник, является определяющей, поскольку уголовные дела против Гейтса и Манафорта касаются только их лоббистской деятельности на пользу (правительства времен Януковича – ред.) в Украине в период до президентских выборов 2016 года", - отмечается в сообщении. При этом уточняется фамилия "личности А" - Константин Килимник, который называется "бывшим офицером российской разведки". При этом обращается внимание, что расследование против Р. Гейтса и П. Манафорта теперь углубилось в их деятельность непосредственно во время кампании. В этой связи приводится комментарий источника, знакомого с процессом расследования.

"Тот факт, что чиновник, который выполнял важную роль в кампании Трампа вместе с Полом Манафортом, имел дело с личностью, которая была связана с российской разведкой и он знал об этом, является важным моментом, так же как и тот факт, что Мюллер решил показать эту карту именно сейчас", - отметил источник. Теперь неважно, что Д. Трамп говорит об "отсутствии сговора" с россиянами, потому что это дает другой толчок расследованию. Президент США Дональд Трамп отрицает какой-либо сговор с россиянами, так же как и российское правительство. Между тем, Р. Гейтс признал себя виновным во лжи ФБР и согласился сотрудничать со следствием, напоминает издание. Пол Манафорт отрицает все обвинения против него, выдвинутые следствием Р. Мюллера.