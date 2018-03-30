Трамп сказал, когда завершится военная кампания США в Сирии

Президент США Дональд Трамп анонсировал завершение военной операции в Сирии по борьбе с террористами "ИГИЛ".

Об этом он заявил 29 марта, выступая в Ричфилде (штат Огайо), сообщил телеканал новостей "112 Украина" со ссылкой на Politico.

По его словам американские военные сейчас "выбивают дух из ИГИЛ", но "очень скоро уйдут из Сирии". Трамп считает, что настало время "позволить другим людям позаботиться о ситуации" в Сирии.

Президент США подчеркнул, что военнослужащие США должны "вернуться в свою страну, которой они принадлежат, в которой хотят быть".

Напомним: война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях принимают участие правительственные войска, и оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "ИГИЛ". В сентябре 2014 года операцию против "ИГИЛ" начала коалиция во главе с США. В сентябре 2015 года к конфликту в Сирии присоединилась Россия, в августе 2016-го – Турция.

The New York Times в декабре 2017 года писала, что в Сирии находятся около 2 тыс. американских военных.