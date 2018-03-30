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Пропагандистский канал Russia Today отключат в Вашингтоне

Russia Today
07:53 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: novostimira.net

Новости мира: Главный редактор Russia Today заявила, что телеканал "выкинули из сети вещания" в столице США из-за статуса иностранного агента.

Российский пропагандистский телеканал Russia Today 1 апреля прекратит свое вещание в Вашингтоне.

Об этом 29 марта сообщил телеканал новостей "112-Украина" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Американские ретрансляторы WNVT и WNVC в марте 2017 года продали на торгах свои частоты за 182 млн долл. Следовательно, они больше не будут сотрудничать с компанией MHZ Network, которая распространяет контент RT, Deutsche Welle, France 24 и других зарубежных телекомпаний. Сигнал указанных вещателей также перестанет быть доступным по кабельному телевидению.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян связала произошедшее со статусом иностранного агента.

"Нас выкинули из сети вещания в Вашингтоне. Посвящается всем, кто горячо и искренне убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в Штатах", – приводят ее комментарий на сайте телеканала.

Напомним: Russia Today объединяет четыре круглосуточных информационных телеканала, вещающие из Москвы более чем в 100 странах мира на английском, арабском, испанском и французском языках.

В ноябре 2017 года министерство юстиции США заставило RT America зарегистрироваться как иностранный агент в США. Телеканал изменил схему подачи финансовых отчетов, а произведенные им программы стали маркировать как пропаганду иностранного правительства.

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Новости мира, Russia Today, Вашингтон, Пропаганда, США.
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