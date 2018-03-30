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Визы в США: у просителей будут проверять страницы в соцсетях

Соцсети
07:59 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: США намерены проверять страницы в соцсетях всех претендентов на визы.

Государственный департамент США хочет получать информацию об именах пользователей в соцсетях от всех просителей американской визы. Об этом сообщает АР со ссылкой на соответствующие документы.

"Государственный департамент собирается требовать от всех претендентов на визу США подавать свои имена в социальных медиа, предыдущие электронные адреса и номера телефонов, значительно расширив количество отказов администрации Трампа потенциальным мигрантам и посетителям страны", - отмечает издание.

В документах утверждается, что Госдеп США хочет публично прокомментировать предложенные новые требования, которые повлияют на почти 15 миллионов иностранцев, которые ежегодно подают заявки на американские визы.

"Новые правила будут применяться к практически всем претендентам на иммиграционные и неиммиграционные визы. По оценкам департамента, согласно документам это повлияет на 710 тысяч заявителей на иммиграционную визу и на 14 миллионов неиммиграционных визовых заявителей, в том числе тех, кто хочет приехать в США для ведения бизнеса или учебы", - пишет агентство.

Если эти требования примут, то в заявках на визы будет содержаться список соцсетей и требования предоставить все свои имена в этих социальных медиа за последние пять лет. Кроме того, заявители смогут добавить информацию о своих страницах в тех соцсетях, которые будут отсутствовать в списке. Кроме истории в социальных медиа, заявителей попросят предоставить номера телефонов, электронные адреса, статусы о поездках и депортациях за последние пять лет.

Также в заявлении будет вопрос о том, были ли задействованы члены семьи заявителя в террористической деятельности.

Только претенденты на отдельные типы дипломатических и официальных виз смогут избежать этих требований. Как отмечает АР, ранее данные о страницах в соцсетях, электронную почту и номера телефонов требовали от тех заявителей, которых выбрали для дополнительной проверки.

Например, это касается тех людей, которые путешествовали по территориям, контролируемым террористическими организациями. Ежегодно в этой категории насчитывается около 65 тысяч человек.

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Новости мира, Визы в США, Госдеп США, Соцсети, США.
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