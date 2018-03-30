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Генсек ООН: Отношения России и США приближаются к "холодной войне"

Антониу Гутерриш
12:16 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что отношения России и США все больше напоминают "холодную войну".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупреждает о вероятности новой "холодной войны" в связи с напряженностью в отношениях между США и Россией.

Об этом он заявил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщает AFP.

"Я думаю, что мы идем к ситуации, которая во многом похожа на то, как мы жили во время холодной войны", - заявил Гутерриш.

Как известно, США, ряд европейских стран и государств-членов НАТО выдворили более 150 российских дипломатов в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Британии.

В ответ Россия заявила, что выдворяет 58 сотрудников Посольства США в Москве и двух работников Генерального консульства США в Екатеринбурге.

Генсек ООН также отметил, что обеспокоен отсутствием механизмов ослабления напряженности между Вашингтоном и Москвой. "Я считаю, что пришло время для принятия мер, которые бы гарантировали предупреждение эскалации", - сказал он.

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Новости мира, Антониу Гутерриш, ООН, Россия, США, Холодная война.
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