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Новости: Дело Скрипаля: Трамп выбрал вариант ответа Кремлю Дело Скрипаля: Трамп выбрал вариант ответа Кремлю
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Дело Скрипаля: Трамп выбрал вариант ответа Кремлю

Дональд Трамп
05:48 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Президент США Дональд Трамп не захотел применять "легкий" вариант в отношении Кремля.

Команда президента США Дональда Трампа предлагала ему три варианта ответа РФ на отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля – "легкий, средний и тяжелый".

Об этом 30 марта газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники в Белом доме.

"Легкий" вариант предполагал высылку 30 сотрудников российских спецслужб и сохранение консульства РФ в Сиэтле. "Средний" вариант, в итоге выбранный президентом, – высылку 48 сотрудников посольства в Вашингтоне и 12 сотрудников представительства ООН в Нью-Йорке, а также закрытие консульства в Сиэтле, говорится в публикации.

Источники отказались сообщить, в чем состоял "тяжелый" вариант, дабы не разглашать заранее, какие шаги остаются у Трампа в запасе.

По словам одного из неназванных чиновников, "при среднем варианте бьешь сильно, но не кулаком, и президент счел этот вариант надежным".

При этом в материале указывается, что американская контрразведка знает о более чем "40 российских шпионах", которые действуют в Штатах, но не были включены в итоговые списки.

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Новости мира, Дело Скрипаля, Дональд Трамп, Россия, США.
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