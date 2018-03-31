Систему Starlink одобрила Федеральная комиссия США

Федеральная комиссия США по связям (FCC) дала зеленый свет проекту SpaceX, который подразумевает вывод на орбиту нескольких тысяч спутников, покрывающих всю Землю доступом к широкополосной сети. Как сообщает TechCrunch, ведомство одобрило размещение 4425 космических аппаратов на низкой околоземной орбите.

Согласно выдвинутым FCC условиям, фирма Илона Маска должна запустить не менее половины интернет-спутников, разместить их на орбите (на высоте от 1150 до 1325 км) и ввести в эксплуатацию не позднее 29 марта 2024 года. Всего в рамках проекта SpaceX планируется запустить 12 тысяч аппаратов. На то, чтобы разместить оставшуюся часть из 7518 станций, которые будут работать на другой высоте (335–346 км) и радиочастоте, компании понадобится получить отдельное разрешение FCC.

SpaceX хочет создать новую спутниковую систему Starlink, которая позволит покрыть всю Землю высокоскоростным, гигабайтным Интернетом, а также обеспечить доступом к Сети даже самые отдаленные уголки планеты. Планируемая дата вывода спутников на орбиту — 2019 год. Масса каждого аппарата составит около 386 кг. Фирма И. Маска намерена разместить аппараты на низкой орбите, что позволит существенно сократить время отклика. Как ожидает SpaceX, задержка не превысит 25–35 мс (у современных спутниковых систем — около 600 мс), что близко к проводным услугам интернет-доступа. На первой стадии планируется запуск 800 спутников для создания полного покрытия территории США и близлежащих регионов. Два тестовых микроспутника — Microsat 2a и 2b — были запущены в феврале на ракетоносителе Falcon 9.