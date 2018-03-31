Автомобиль Tesla Model X разбился на автопилоте

Электрический автомобиль Tesla Model X, который 23 марта на шоссе в Калифорнии в США врезался в бетонный отбойник и загорелся, в результате чего погиб водитель - инженер компании Apple Уолтер Гуанг, был на автопилоте. Это выяснили в компании Tesla, передает Голос Америки.

Как отмечается, за несколько минут до рокового столкновения водитель включил систему автоматического управления. Компания не уточнила, распознал ли автопилот отбойник, однако сообщила, что система несколько раз сообщала водителя об опасности с помощью аудио- и визуальных объявлений. Несмотря на это, водитель не вернулся к вождению, ведь система не зафиксировала его рук на руле по крайней мере за 6 последних секунд до аварии. "У водителя было по крайней мере пять секунд и 150 метров беспрепятственного обзора на бетонный отбойник... но система авто свидетельствует, что никаких действий не было предпринято", - говорится в заявлении.

Также в компании отметили: причина, по которой столкновение было таким сильным, это то, что перед отбойником не было специального защитного оборудования, который должен был смягчить удар при столкновении. Ведь за 11 дней до этой аварии там произошла другое дорожно-транспортное происшествие, и местная власть не успела поставить туда новый защитный барьер.