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Майк Помпео вступил в должность

Майк Помпео
21:39 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: С приходом нового главы Госдепартамента ожидается смена внешнеполитического курса Соединенных Штатов.

Экс-директор ЦРУ Майк Помпео в субботу официально вступил в должность госсекретаря США, передает Голос Америки. Пока новый глава внешнеполитического ведомства США не представил свою программу, но, как подчеркивают американские СМИ, его считают жестким и консервативным политиком.

В отличие от своего предшественника, Рекса Тиллерсона, у М. Помпео нет разногласий с главой Белого дома. Ожидается, что он попробует реализовать новый внешнеполитический курс администрации, отстаивая принципы и решения, в первую очередь, внутриамериканских проблем за счет отказа от мирового доминирования.

Рексу Тиллерсону уже поступили несколько предложений о работе. В частности, один из университетов Техаса попросил экс-госсекретаря возглавить наблюдательный совет учебного заведения. После отставки М. Помпео ЦРУ возглавила бывший заместитель директора ведомства Джина Хаспел. Она стала первой женщиной в должности главы разведывательной службы США.

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Все по теме:

Новости мира, Госдепартамент, Дональд Трамп, Майк Помпео, Рекс Тиллерсон, США, ЦРУ.
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