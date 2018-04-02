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Имя Тиллерсона удалено с сайта Госдепа США

Рекс Тиллерсон
06:15 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Ране на сайте существовал специальный раздел "Госсекретарь Тиллерсон", теперь на этом месте значится просто "Госсекретарь".

Имя госсекретаря Рекса Тиллерсона удалено с официального сайта госдепартамента США.

Желающие войти в раздел находят там запись, что заместитель госсекретаря Джон Салливан "стал исполняющим обязанности госсекретаря с 1 апреля 2018 года".

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В разделе, касающемся поездок и визитов Р.Тиллерсона все записи заменены сообщениями о поездках Дж.Салливана.

Желающие ознакомиться с биографией Р.Тиллерсона, ранее размещенной на сайте, встречаются с записью: "Приносим извинения, страница не найдена".

Президент США Дональд Трамп объявил об отставке Р.Тиллерсона с поста госсекретаря 13 марта текущего года. Официально его отставка не вступала в силу до вечера субботы, 31 марта, когда в сайт госдепа были внесены соответствующие изменения.

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Новости мира, Госдеп, Дональд Трамп, Майк Помпео, Новости США, Рекс Тиллерсон, США.
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