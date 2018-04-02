Трамп угрожает Мексике приостановлением соглашения о свободной торговле

Президент США Дональд Трамп призвал правительство Мексики прекратить потоки нелегальных мигрантов и наркотрафик через границу с США, пригрозив остановить соглашение о свободной торговле NAFTA и в очередной раз подчеркнув необходимость строительства стены на границе.

Об этом он заявил в сообщении в воскресенье на официальной странице в сети Twitter.

"Мексика делает очень мало или совсем НИЧЕГО для прекращения потоков людей в Мексику через ее южные границы, а затем в США. Они смеются над нашими молчаливыми миграционными законами. Они должны остановить большие потоки наркотиков и нелегалов, или я покончу с их дойной коровой – NAFTA. Нужна стена!"- написал нынешний глава Белого дома.

Это не первая попытка американского президента привлечь внимание американцев к необходимости реализации его предвыборного обещания – построить стену на всей границе с Мексикой. Однако, Конгресс, несмотря на республиканское большинство, не согласовал в бюджете даже минимальной части средств на этот проект.

Как сообщалось ранее, из-за недофинансирования инициативы, Трамп даже обсуждал с главой Пентагона возможность перераспределения средств на этот проект за счет оборонного бюджета США.