В Бразилии во время спектакля "Страсти Христовы" зритель напал на актера (Видео)

Во время спектакля "Страсти Христовы" по библейским мотивам в бразильском городе Нова-Артс 30 марта зритель выбежал на сцену и напал на актера. Об этом пишет The Independent. Инцидент произошел во время сцены распятия. Мужчина выбежал из зала и ударил шлемом актера, игравшего роль римского солдата. Отмечается, что на городской площали за постановкой наблюдали около 1000 человек. Прежде чем напасть, мужчина кричал, что "не позволит Иисусу умереть". Позже стало известно, что напавший употреблял наркотики и у него есть проблемы с психикой. Пострадавший актер не получил серьезных травм, после короткой паузы театр продолжил играть. Полиция расследует инцидент.