Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Вашингтоне.

Об этом сообщает AFP в Twitter.

"Американский президент Дональд Трамп предложил российскому президенту Владимиру Путину провести саммит в Белом доме", - идет речь в сообщении.

Такое предложение Трамп сделал в разговоре 20 марта, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков 2 апреля на брифинге в Москве, информирует РБК.

"В ходе телефонного разговора сам Трамп предложил провести эту встречу. После этого разговора, который носил деловой и конструктивный характер, произошел очередной сбой в наших двусторонних отношениях: высылка 60 российских дипломатов, закрытие генконсульства в Сиэтле", - сказал он.

Ушаков сообщил, что пока подготовка встречи не началась.

Как известно, 20 марта пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре Путина и Трампа, в котором президент США поздравил президента России с победой на выборах.

«Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне», - говорилось в сообщении Кремля. О возможном месте встречи представители Кремля и Белого дома не сообщали.