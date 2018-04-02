В США директор школы поцеловал свинью (Видео)

Директору начальной школы в Нью-Джерси Винсу Майерсу пришлось сдержать обещание, которое он дал своим ученикам. Как сообщает NJ, Майерс сказал, что поцелует свинью, если малыши смогут установить рекорд и прочитать 10 тысяч книг в течение учебного года. Дети прочли 128 тысяч. Проспоривший директор собрал детей в актовом зале и при всех поцеловал трехмесячную свинью породы новозеландский кун-кун по кличке Роузбуд, чем вызвал огромную радость детей. После того, как директор поцеловал свинью в пятачок, на сцену вышла его начальница, председатель образовательного округа Линн ДиПьетропо и под восторженные крики детей также поцеловала животное. Специально для этого свинью привез в школу местный фермер. Отметим, что Винс Майерс не впервые прибегает к подобным нетрадиционным методам образования. Ранее за правильное выполнение сложного задания он позволил ученикам кинуть себе в лицо торт. Кроме того, отличников директор водит на каток.