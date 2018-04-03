Демократы предостерегли Пентагон от трат на стену с Мексикой

Влиятельные американские сенаторы-демократы в понедельник написали открытое письмо министру обороны США, в котором подчеркнули, что Пентагон не имеет права выделять из своих фондов средства на стену с Мексикой, как того не хотел бы президент Трамп.

Под обращением подписались старший член комитета Сената США Джек Рид и вице-председатель подкомитета по вопросам обороны Ричард Дурбин.

"Опираясь на тщательный анализ Закона об ассигнованиях, мы пришли к выводу, что Министерство обороны не имеет юридических полномочий – с обращением о перераспределении, или без него – использовать свои фонды для строительства стены на границе", - написали сенаторы.

Их обращение стало реакцией на сообщения СМИ, что глава Белого дома Дональд Трамп поручил главе Пентагона Джеймсу Меттису изучить вопрос возможного перераспределения средств из оборонного бюджета на постройку стены на границе с Мексикой. Белый дом подтвердил факт этого разговора.

Как подчеркнули сенаторы, поскольку бюджет США не предусматривал денег на строительство стены, потенциальное использование фондов Министерством обороны на реализацию этой инициативы также нарушит соответствующее законодательство относительно целевого расходования бюджетных средств.

Напомним: в марте обе палаты Конгресса приняли, а президент утвердил закон о бюджетных ассигнованиях США на 2018 финансовый год. В документе предусмотрено беспрецедентно высокое финансирование оборонных нужд Пентагона в сумме около $700 млрд.