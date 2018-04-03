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В США проверяют связь кампании Трампа с основателем WikiLeaks Ассанжем

Джулиан Ассанж
07:14 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Член штаба Трампа Стоун мог контактировать со скандальным основателем сервиса WikiLeaks

Следственная группа во главе со спецпрокурорм Робертом Мюллером непосредственно заинтересовалась вопросом возможной встречи бывшего советника Трампа Роджера Стоуна с Джулианом Ассанжем, о которой Стоун упомянул в рабочей переписке.

Об этом сообщило в понедельник американское влиятельное издание The Wall Street Journal.

"Специальный прокурор, который расследует возможные связи между представителями кампании Трампа и россиянами, изучает заявление давнего советника (Трампа – ред.) Роджера Стоуна в 2016 году о том, что он встречался с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем", - отмечает издание со ссылкой на источники, осведомленные в деле.

Как уточняется, Мюллер изучает эпизод, когда Стоун во время кампании написал в электронном письме другому представителю кампании Трампа о том, что "прошлым вечером встречался с Джулианом Ассанжем". Через некоторое время после этого веб-сайт WikiLeaks выпустил материал с конфиденциальными материалами по Хиллари Клинтон, которые, по утверждению американских чиновников, были сломаны Кремлем.

Сам Стоун отрицает свою связь с Ассанжем, заявив, что его заявление в письме была шуткой, а сам он не проводил такой встречи и не находился в тот вечер в Лондоне, где скрывается Ассанж.

Напомним: в Соединенных Штатах продолжается расследование ФБР во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером связей президентской кампании Дональда Трампа с российским правительством, а также вмешательство России в президентские выборы в США.

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Новости мира, Wikileaks, Джулиан Ассанж, Дональд Трамп, Новости США, США, ЦРУ.
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