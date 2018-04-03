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Трамп встретится с Абе перед саммитом лидеров Корейского полуострова

Белый дом
07:40 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Дональд Трамп встретится с премьером Японии перед саммитом лидеров Северной и Южной Корей.

Для обсуждения дальнейшего урегулирования северокорейской проблемы президент США Дональд Трамп проведет личную встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абе в середине апреля, перед переговорами лидеров Южной и Северной Корей.

Это подтвердил в понедельник Белый дом, сообщило американское влиятельное издание Axios.

"Белый дом подтвердил утром, что президент Трамп проведет встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абе у Мар-а-Лаго с 17 по 18 апреля - перед встречей между двумя корейскими лидерами Ким Чен Ином и Мун Чже Ином 27 апреля", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ина остается запланированной на май. Впрочем, конкретная дата не указывается.

Ожидается, что основной темой разговоров с японским премьер-министром станет северокорейский вопрос. В то же время Трамп и Абе намерены также "изучить пути расширения справедливых и взаимных торговых и инвестиционных связей". В этом контексте подчеркивается, что Япония, как ключевой союзник, не была освобождена от объявленного в прошлом месяце повышения пошлин на импорт стали и алюминия в США.

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Новости мира, КНДР, Северная Корея, США, Южная Корея.
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