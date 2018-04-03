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Трамп хочет привлечь Пентагон для защиты границы с Мексикой

Трамп хочет привлечь Пентагон для защиты границы с Мексикой
23:25 Вт, 3 Апрель 2018 Телеграф
УНН

Новости мира: Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании обещал в случае победы построить стену на границе с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что он будет использовать американские военные силы для защиты южной границы с Мексикой, пока стена между странами не будет установлена, передает Reuters.

"Мы собираемся делать дела военным путем", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, добавив, что он обсудил эту идею с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

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"Пока мы не будем иметь стену и надлежащий уровень безопасности, мы будем охранять нашу границу с использованием военных. Это большой шаг", - сказал он.

Как сообщалось ранее, 23 марта Трамп утвердил бюджет в размере 1,3 трлн долларов на остаток 2018 финансового года.

Пентагон получит примерно на 61 млрд долларов больше, чем в прошлом году, это также станет крупнейшим единовременным увеличением военных ассигнований за последние 15 лет. Однако вместо запрошенных 25 млрд долларов на строительство стены на границе США и Мексики отпущено лишь 1,6 млрд долларов на усиление пограничного контроля.

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Новости мира, Джеймс Мэттис, Дональд Трамп, Мексика, Новости Мексики, Новости США, Стена, США.
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