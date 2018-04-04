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Трамп считает, что никто другой не был суровее в отношениях с РФ

Дональд Трамп на встрече с лидерами Прибалтики
00:59 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: При этом Трамп не исключает, что США удастся поладить с Россией.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что считает хорошим делом найти взаимопонимание с Россией, но предупреждает, что никто не был в отношениях с РФ суровее него.

Об этом президент США сказал во время встречи с лидерами балтийских стран - Литвы, Латвии и Эстонии.

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«В идеальном случае мы хотим иметь возможность поладить с Россией. Достичь взаимопонимания с Россией является хорошим делом, а не плохим. Теперь, возможно, это нам удастся, а возможно и нет. И вероятно, никто не был суровее с Россией, чем Дональд Трамп», - подчеркнул он.

При этом Трамп обратил внимание на военную мощь Америки и ее возможности по экспорту нефти и газа, что, по словам президента, «не является тем, чего хочет Россия».

Также он указал на увеличение расходов на оборону странами-членами Организации Североатлантического договора (НАТО), чего бы не произошло без его личной роли.

«НАТО становится сильнее», - отметил Трамп.

Как сообщалось ранее, 3 апреля в США осудили первого человека в деле о связях представителей штаба Трампа по РФ.

 

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Новости мира, Дональд Трамп, Новости США, США.
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