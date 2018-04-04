Стрельба в штаб-квартире YouTube: главные факты

Полиция Калифорнии сообщила о стрельбе возле штаб-квартиры компании YouTube. На месте происшествия находится скорая помощь, а полиция просит местных жителей не приближаться к месту стрельбы, пишет BBC.

Reuters сообщает, что стрельбу открыла женщина, ранившая несколько человек.

Как сообщил шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини, полиция обнаружила в здании троих раненых и одного застрелившегося человека. Полиция полагает, что это была стрелявшая женщина.

По данным полиции, троих раненных доставили в местную больницу, один из них находится в критическом состоянии.

Полиция не предоставила какую-либо информацию о стрелявшей и ее возможных мотивах. Правоохранители отметили Reuters, что стрельба не имеет отношения к терроризму.

Телеканал KRON 4 сообщил, что свидетели рассказали о 20 услышанных ими выстрелах. По их словам, первые выстрелы прогремели возле кафе.

Компания Google, которая владеет YouTube, написала в Twitter, что сотрудничает с властями в расследовании инцидента, и пообещала предоставить более подробную информацию позже.