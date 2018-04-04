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В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба

В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба
00:35 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Четыре или пять человек были госпитализированы в результате стрельбы в штаб-квартире компании YouTube в Сан-Бруно на севере Калифорнии.

Стрельба произошла в штаб-квартире компании YouTube в Сан-Бруно на севере Калифорнии, сообщает британская телерадиокорпорация "Би-би-си".

"К месту происшествия прибыли машины скорой помощи. Полиция попросила местных жителей не приезжать в этот район. Компания Google, владеющая YouTube, заявила, что расследует сообщения о возможном инциденте с применением огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

"Активная перестрелка в редакции YouTube. Слышал стрельбу и видел бегущих людей, сидя за столом. Сейчас забаррикадировался в комнате вместе с сослуживцами", - написал сотрудник Youtube Вадим Лаврусик в "Твиттере".

Еще один сотрудник, Тодд Шерман, также написал в "Твиттере", что люди в панике бегут из здания, сообщает "Би-би-си".

Полиция Сан-Бруно подтвердила расследование стрельбы в штаб-квартире компании. "Мы реагируем на ситуацию с активным стрелком. Пожалуйста, избегайте угла улиц Черри авеню и Бэй Хилл Драйв", - говорится в "Твиттере" правоохранительных органов города.

CNN со ссылкой на представителей власти сообщает о 4-5 раненных в результате стрельбы.

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Новости мира, Google, YouTube, Калифорния, Новости США, Сан-Бруно, Стрельба в штаб-квартире YouTube, США.
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