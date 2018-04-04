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Трамп хочет вывести американские войска из Сирии

Армия США в Сирии
06:17 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: По словам Д.Трампа, решение будет приниматься после консультаций с партнерами США по коалиции по борьбе с "ИГИЛ".

Президент США Дональд Трамп заявил о своем желании вернуть американские войска из Сирии обратно в США.

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"Я хочу выйти (из Сирии - ред.), я хочу вернуть войска домой, я хочу начать переустройство нашей нации", - отметил Д.Трамп, выступая на пресс-конференции во вторник с главами прибалтийских государств.

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"Мы будем принимать решение о том, что мы будем делать, в ближайшем будущем. Также мы будем консультироваться с группами наших людей, с нашими союзниками", - добавил Д.Трамп.

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Новости мира, Война в Сирии, Дональд Трамп, ИГИЛ, Новости Сирии, Новости США, Сирия, США.
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