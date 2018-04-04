США окажут военную помощь странам Балтии

Власти США окажут Эстонии, Латвии и Литве военную помощь в общей сложности на $170 млн, говорится в заявлении Белого дома, распространенном во вторник.

"США планируют предоставить (прибалтийским партнерам - ред.) почти $100 млн на приобретение крупнокалиберных боеприпасов, а также свыше $70 млн - на обучение военных и на покупку снаряжения, чтобы повысить уровень подготовки национальных вооруженных сил и национальных сил безопасности Эстонии, Латвии и Литвы", - отмечается в документе.

Помимо этого, в Вашингтоне намерены продолжить укреплять систему безопасности в прибалтийском регионе в рамках двух специальных программ.

Президент США Д.Трамп во вторник принял в Белом доме президента Эстонии Керсти Кальюлайд, президента Литвы Далю Грибаускайте и президента Латвии Раймондса Вейониса. Стороны затронули на переговорах такие темы, как сотрудничество в сфере безопасности и улучшение взаимоотношений в экономической сфере.