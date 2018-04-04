США хотят ввести пошлины на более чем 1 тыс. товаров из Китая

Соединенные Штаты опубликовали список импортируемых из Китая товаров на сумму около $50 млрд, на которые планируют ввести 25%-ные пошлины.

Эта мера предусмотрена в подписанном президентом Дональдом Трампом ранее меморандуме "О борьбе с экономической агрессией Китая".

В список, в частности, включены такие товары китайского производства, как автомобили, мотоциклы, железнодорожные транспортные средства, станки, медицинское и другое оборудование, авиационные запчасти, спутники - всего 1,3 тыс. наименований.

"Список товаров базируется на широком межведомственном экономическом анализе и нацелен на те товары Китая, которые приносят ему выгоду в соответствии с промышленными планами", - говорится в заявлении офиса торгового представителя Соединенных Штатов.

В то же время в нем указывается, что принимаемые меры, по расчетам, "окажут минимальное воздействие на экономику США".

Министерство торговли КНР заявило, что готово дать пропорциональный ответ на меры Вашингтона, соответствующие им по силе воздействия и масштабам.

Китай со 2 апреля уже ввел пошлины в размере 15-25% на ряд товаров американского экспорта суммарной стоимостью $3 млрд.

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан распространил в среду заявление, в котором отметил, что принимаемые США протекционистские меры "не соответствуют национальным интересам самих Соединенных Штатов, не соответствуют национальным интересам Китая, не соответствуют интересам мировой экономики", и подтвердил готовность Китая к ответным шагам.