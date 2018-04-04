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Военный вертолет в США потерпел крушение: весь экипаж погиб

Вертолет CH-53E
16:48 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Калифорнии разбился военный вертолет Корпуса морской пехоты, весь экипаж погиб.

В американском штате Калифорния в результате аварии вертолета Корпуса морской пехоты США погибли четыре члена экипажа.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Корпуса морской пехоты США

"Во вторник во время учебной миссии разбился вертолет Корпуса морской пехоты США в Калифорнии. Все четыре члена экипажа, которые были на борту, считаются погибшими", - говорится в сообщении.

Вертолет типа CH-53E Super Stallion разбился возле города Эль-Сентро, неподалеку от границы с Мексикой, приблизительно в 14:35 по местному времени.

Причина катастрофы выясняется.

Ранее сообщалось, что американский военный вертолет разбился в западной провинции Анбар (Ирак) возле границы с Сирией.

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Новости мира, Авария вертолета, Вертолет CH-53E, Калифорния, Корпус морской пехоты, Падение вертолета, США.
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