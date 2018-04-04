Советник Трампа считает, что РФ не заплатила существенную цену за свою агрессию

Герберт Макмастер, который 9 апреля официально оставит пост советника по национальной безопасности президента США Дональда Трампа, заявляет, что ввести существенную цену для Российской Федерации за ее агрессию не удалось.

Как сообщает CNN, об этом Макмастер сказал в своем последнем публичном выступлении в должности советника по национальной безопасности в Белом доме.

"Мы не смогли заставить Россию заплатить существенную цену", - заявил Макмастер на мероприятии, на котором также присутствовали президенты Эстонии и Латвии, а также министр иностранных дел Литвы.

В этой связи он добавил, что неспособность ввести адекватную цену в связи с действиями России означает, что "уверенность Кремля растет".

"Россия применяла старые и новые формы агрессии для подрыва наших открытых сообществ", - подчеркнул Макмастер.

В то же время, он приветствовал реакцию администрации Трампа в отношении России, и в частности в контексте скоординированных действий по выдворению российских дипломатов в ответ на инцидент с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери в Великобритании.

Макмастер сказал, что высланные российские дипломаты помогли "организовать" российское вмешательство в дела США. Также он отметил, что выдворение представителей сотрудников разведки РФ и закрытие консульства в Сиэтле станет препятствием для России в ее способности распространять пропаганду, дезинформацию и вмешиваться в американские выборы.

Также он отметил, что некоторым лицам в США не надо "идеализировать и извиняться" за такие враждебные режимы как Россия.

Макмастер напомнил, что Трамп "неоднократного говорил правду об этих смертоносных режимах".

"Господин Путин может верить, что он выиграет в этой новой форме боевых действий... вероятно, он верил, что наши свободные государства слабы и не отреагируют. Он ошибается. Российская агрессия укрепляет нашу решимость и уверенность", - подчеркнул Макмастер.